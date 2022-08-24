Москва, , 14:46 — REGNUM В том, что ответственность за утилизацию упаковки теперь будет переложена с производителей потребительских товаров на самих производителей упаковки для таких товаров, есть определённые минусы в виде роста затрат её производителей и того, что у них прибавится хлопот, в том числе, связанных с наймом нового персонала и закупками нового оборудования либо с заключениями новых договоров, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Взвешивание перед упаковкой Александр Погожев © ИА REGNUM

«Однако если бы утилизацией упаковочных отходов занимался бы до сих пор один монополист, то это было бы и неэффективно с точки зрения достижения результата, и, вероятно, не менее затратно для производителей тары и упаковки, чем самостоятельная её утилизация.

В ближайшие несколько лет, то есть в 2025–2030 гг., производителям упаковки будет необходимо выполнить хотя бы установленный государством норматив утилизации от 10% до 45% произведённой упаковки.

А 100%-ной утилизации упаковки, наверное, можно будет добиться ещё не скоро, возможно, самыми ранними сроками окажутся 2035–2040 гг. Если такое вообще будет возможно, поскольку ни в одной стране мира до сих пор не было прецедента централизованной утилизации 100% произведённой упаковки.

Но здесь важно отметить, что и переход на «зелёную энергетику» европейских стран планировался не ранее, чем с 2030 года, так что такие темпы увеличения процента утилизируемой в России упаковки вполне могут соответствовать новым европейским экологическим стандартам.

Да и роль государства и регулирующих органов в планировании экологических целей постепенно возрастает во всём мире.

Сложнее всего утилизировать упаковку будет небольшим производителям — у крупных корпораций химической промышленности есть больше возможностей, прежде всего, финансовых, для того, чтобы наладить менее затратную для себя процедуру утилизации.

Таким образом, новые нормативы утилизации упаковки могут привести к переделу рынка, ограничению конкуренции и доминированию крупных производителей. Однако не факт, что из-за каких-либо неблагоприятных внешних факторов конкуренция на рынке химической продукции и упаковки не начала бы сокращаться.

С другой стороны, уход из России ряда крупных зарубежных производителей тары и упаковки может открыть дорогу для улучшения механизмов конкуренции на российском рынке», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин согласовал предложения по изменению механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП), следует из его резолюции на письме, которое направила вице-премьер Виктория Абрамченко.

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