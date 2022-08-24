Москва, 24 августа, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В том, что ответственность за утилизацию упаковки теперь будет переложена с производителей потребительских товаров на самих производителей упаковки для таких товаров, есть определённые минусы в виде роста затрат её производителей и того, что у них прибавится хлопот, в том числе, связанных с наймом нового персонала и закупками нового оборудования либо с заключениями новых договоров, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Александр Погожев ИА REGNUM Взвешивание перед упаковкой

«Однако если бы утилизацией упаковочных отходов занимался бы до сих пор один монополист, то это было бы и неэффективно с точки зрения достижения результата, и, вероятно, не менее затратно для производителей тары и упаковки, чем самостоятельная её утилизация.

В ближайшие несколько лет, то есть в 2025–2030 гг., производителям упаковки будет необходимо выполнить хотя бы установленный государством норматив утилизации от 10% до 45% произведённой упаковки.

А 100%-ной утилизации упаковки, наверное, можно будет добиться ещё не скоро, возможно, самыми ранними сроками окажутся 2035–2040 гг. Если такое вообще будет возможно, поскольку ни в одной стране мира до сих пор не было прецедента централизованной утилизации 100% произведённой упаковки.

Но здесь важно отметить, что и переход на «зелёную энергетику» европейских стран планировался не ранее, чем с 2030 года, так что такие темпы увеличения процента утилизируемой в России упаковки вполне могут соответствовать новым европейским экологическим стандартам.

Да и роль государства и регулирующих органов в планировании экологических целей постепенно возрастает во всём мире.

Сложнее всего утилизировать упаковку будет небольшим производителям — у крупных корпораций химической промышленности есть больше возможностей, прежде всего, финансовых, для того, чтобы наладить менее затратную для себя процедуру утилизации.

Таким образом, новые нормативы утилизации упаковки могут привести к переделу рынка, ограничению конкуренции и доминированию крупных производителей. Однако не факт, что из-за каких-либо неблагоприятных внешних факторов конкуренция на рынке химической продукции и упаковки не начала бы сокращаться.

С другой стороны, уход из России ряда крупных зарубежных производителей тары и упаковки может открыть дорогу для улучшения механизмов конкуренции на российском рынке», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин согласовал предложения по изменению механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП), следует из его резолюции на письме, которое направила вице-премьер Виктория Абрамченко.

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