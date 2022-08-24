Абакан, 24 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Абакане (Хакасия) следствие проверяет информацию об издевательствах подростков над ребёнком.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Как сообщили ИА REGNUM 24 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, видеоролик с издевательствами был обнаружен в ходе мониторинга СМИ и соцсетей.

На кадрах видно, что ребёнок привязан к столбу с помощью полиэтиленовой плёнки. Около него находятся подростки, которые издеваются над ним, совершая «противоправные действия». Сообщается, что события происходят на территории одной из школ Абакана.

Следственный комитет организовал по данному факту процессуальную проверку. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Нефтеюганска (ХМАО) предстанет перед судом за истязание своего ребёнка.

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