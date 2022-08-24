Рязань, , 14:52 — REGNUM В ДТП с легковым автомобилем и локомотивом 24 августа в Рязанской области пострадал 72-летний мужчина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Железнодорожный переезд

По данным ГИБДД, пенсионер за рулём Nissan X-Trail на регулируемом железнодорожном переезде выехал на рельсы на запрещающий сигнал светофора. Иномарка столкнулась с проходящим электровозом без состава. Локомотив устоял на рельсах, задержка в движении составила 40 минут. Водитель автомобиля обратился за медицинской помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, машинист прибегнул к экстренному торможению.

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