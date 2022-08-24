Кемерово, , 14:44 — REGNUM В Кемерово 24 августа прибыла авиационная группа высшего пилотажа Военно-космических сил России «Стрижи». Семь истребителей МиГ-29 и самолет Ил-76 приземлились на взлётно-посадочную полосу аэропорта им. А. А. Леонова. Всего прибыли 20 человек летного состава и 27 специалистов технического обеспечения, сообщили ИА REGNUM в правительстве Кемеровской области.

Пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» © ИА REGNUM

«Авиационная группа «Стрижи» прилетает в Кузбасс во второй раз. Это знак большого уважения к жителям региона, которых в этом году лучшие летчики страны поздравят с главным профессиональным праздником — Днём шахтёра, — отметил губернатор области Сергей Цивилёв. — Пилотажная группа покажет три выступления — в Кемерове, Новокузнецке и Полысаеве».

Отметим, что в 2022 году центром празднования Дня шахтёра в Кузбассе стал город Полысаево. Так, 27 августа в Сквере памяти пройдёт возложение цветов к Часовне Покрова Божией Матери. В парке имени И. И. Горовца запланированы концерт классической музыки, мастер классы по декоративно-прикладному искусству и танцам, ярмарка-продажа изделий ручной работы «Подарок шахтеру», показательные выступления юнармейцев «Боевое искусство», мастер-класс гиревиков, квест «Царство угольного короля», детская игровая программа «Кузбасский уголек», аквагрим и танцевальный флешмоб. Вечером на стадионе имени А. Н. Абрамова развернется масштабная концертная программа. В 18:00 пройдёт показательное выступление авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Завершится празднование световым шоу дронов.

Праздничные мероприятия ко Дню шахтёра подготовлены на всей территории Кузбасса.