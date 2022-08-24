Екатеринбург, , 14:40 — REGNUM Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали на 48 часов. Об этом пишут СМИ.

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В частности, об этом сообщает портал Е1.ru. Издание ссылается на адвоката задержанного блогера Владислава Идамжапова.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 августа к Ройзману пришли силовики, которые провели у него обыски. Блогера подозревают в дискредитации российской армии. Ему может грозить три года заключения.

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