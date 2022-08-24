Екатеринбург, 24 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали на 48 часов. Об этом пишут СМИ.

(сс) luctheo Наручники

В частности, об этом сообщает портал Е1.ru. Издание ссылается на адвоката задержанного блогера — Владислава Идамжапова.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 августа к Ройзману пришли силовики, которые провели у него обыск. Блогера подозревают в дискредитации российской армии. Ему может грозить три года заключения.