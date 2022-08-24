Степанакерт, , 14:39 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился построить Центр творческого развития для детей в городе Физули, находящемся на подконтрольной Баку территории Нагорного Карабаха. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Начало строительства центра запланировано на сентябрь. Его площадь будет 3100 кв. м. и рассчитано на 600 детей. Об этом Токаев сообщил во время визита в Азербайджан.

«Глава нашего государства отметил, что Центр станет подарком казахского народа азербайджанскому народу, олицетворяющим дружбу, братство и взаимную поддержку между нашими странами», — говорится в сообщении пресс-службы.

В центре планируется обучать детей вокалу и музыке, робототехнике, 3D-моделированию, веб-дизайну, фото- и видеосъемке. Сообщается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Токаева за подарок.

Напомним, президент Казахстана 24 августа прибыл в Баку с официальным визитом.

Читайте ранее в этом сюжете: Бакинский порт и Казахстанские железные дороги подписали меморандум