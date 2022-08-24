Москва, , 14:45 — REGNUM Обострение ситуации на Корейском полуострове, связанное с возобновлением учений Южной Кореи и США, вызывает беспокойство. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, её комментарий опубликован 24 августа на сайте министерства.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

В последнее время, отметила она, возобновились крупномасштабные совместные военные учения США и Республики Корея. Кроме того, наблюдается провокационная засылка пропагандистских материалов из Южной Кореи в КНДР.

«Негативно относимся к шагам, которые ведут к эскалации напряжённости», — отметила Захарова.

Россия заинтересована в поддержании и укреплении на Корейском полуострове прочного мира и стабильности. Москва призывает к запуску политического диалога на основе российско-китайских инициатив последних лет, добавила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа США и Южная Корея приступили к регулярным совместным учениям Ulchi Freedom Shield. Впервые за четыре года в учения входят полевые тренировки.

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