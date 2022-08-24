Мурманск, , 16:32 — REGNUM С начала действия программы «Гектар Арктики» в Мурманской области подано 4,6 тыс. заявлений на получение земельного участка. На сегодняшний день регион предоставляет в пользование по программе «Гектар Арктики» более 701 тыс. га. С первых дней запуска программы регион является лидером среди всех субъектов Арктической зоны как по количеству территорий, так и по количеству поданных заявлений. Об этом сообщает пресс-служба Мурманской области.

Мурманская область. Оленегорск Алексей Жерносеков © ИА REGNUM

В Мурманской области состоялось совещание, где региональные власти и участники «Гектара Арктики» проработали вопросы обеспечения объектами инфраструктуры и тарифы на подключение и изменение градостроительной документации.

«Федеральная программа не предполагает обязательное обеспечение участков инфраструктурой. Но несмотря на это, мы стараемся оказать содействие там, где это возможно. Мы активно ведём диалог с обладателями арктических гектаров, выявляем пул проблем, отрабатываем варианты их решения», — отметила вице-губернатор Ольга Кузнецова в ходе совещания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мурманской области прошло оперативное совещание, в ходе которого обсудили программу «Гектар Арктики». 1 августа исполнился ровно год с момента её запуска. За этот период с заявлением о предоставлении земельного участка к властям обратились 4,5 тысячи желающих.

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