Москва, 24 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Возможность перечисления зарплаты по СБП дополнительно разнообразит опции финансовых механизмов, что можно приветствовать. Как в любом экономическом явлении, в этом есть плюсы и минусы, те, кому это выгодно и наоборот, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Перевод денег

«Для банков это преимущество у тех, где лучше условия обслуживания, меньше комиссии по картам. Такие кредитные организации будут привлекать больше платежей по СБП.

Но это, как правило, крупные банки, имеющие возможности за счёт масштаба делать подобные льготы. Для небольших банков такая свобода перечислений может означать отток зарплатных клиентов.

Для работодателей последствия также могут быть двоякие. Многие компании будут приветствовать нововведение, поскольку оно облегчает работу бухгалтерии.

Но есть немало фирм, имеющих зависимость от объёмов поступлений средств в определённые банки, которые из-за этого предоставляют бизнесу более мягкие условия кредитования, расчётно-кассового обслуживания.

Для таких фирм облегчение перетока зарплатных средств в другие банки может быть негативом.

Пожалуй, однозначно в выигрыше окажутся сами сотрудники. Они смогут гибко определять направление средств сразу туда, где им удобнее.

Но для этого необходимо, чтобы для перечислений зарплаты не действовали лимиты платежей без комиссии по СБП — до 100 тыс. руб. в месяц. Это необходимо предусмотреть при внедрении системы.

Общие возможные минусы и проблемы — вероятность ошибок, сбоев при таком массовом использовании новшества.

Но следует начать реализацию использования данной технологии, чтобы во время её практической отладки определить возможности подстраховки от данных накладок и их преодоления», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки планируют начислять зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Для запуска системы могут понадобиться изменения в Трудовом кодексе РФ.