Уфа, 24 августа, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Памятную плиту воину, погибшему в ходе спецоперации на территории бывшей УССР, открыли в Башкирии. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба администрации Бижбулякского района Башкирии.

Defence.ru Орден Мужества

Сообщается, что в селе Елбулактамак прошел митинг, который был посвящен открытию памятной плиты Рамзалю Марсельевичу Нафикову , который погиб при выполнении задач спецоперации на территории бывшей УССР.

Отмечается, что в митинге приняли участие жители сельского поселения, представители молодежных и ветеранских и организаций, руководители района.

Глава районной администрации Артур Зарипов вручил родственникам воина орден Мужества, которого он удостоен посмертно.

ИА REGNUM ранее передавало слова секретаря Совбеза России Николая Патрушева, который сообщил, что главными целями специальной операции на территории бывшей УССР являются защита людей от геноцида киевских карателей, а также денацификация и демилитаризация. В Башкирии сформировали батальоны добровольцев, которые отправятся в Донбасс бороться с фашизмом.