Владикавказ, , 14:35 — REGNUM В Северной Осетии одним из мероприятий в рамках празднования 1100-летия крещения Алании станет фестиваль исторических реконструкций. Он стартует 25 августа и станет первой частью масштабной праздничной программы, подготовленной к этой дате, сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

Северная Осетия. Владикавказ Taamu

Фестиваль состоится на площади Свободы. В нем примут участие свыше 200 человек, в том числе профессиональные артисты, студенты, творческая молодежь. В минкульте обещают, что мероприятие станет зрелищным и незабываемым.

Среди организаторов фестиваля народный артист РСО-Алания, художественный руководитель конного театра «Нарты» Тимур Сикоев, главный балетмейстер, руководитель балетной труппы филиала Мариинского театра Валерий Суанов и продюсер Евгений Абаев.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о праздновании на государственном уровне в 2022 году 1100-летия крещения Алании был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 14 октября 2017 года.

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