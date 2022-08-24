Пхеньян, , 14:36 — REGNUM В 77-ю годовщину катастрофы с японским кораблем «Укисима Мару» в КНДР призвали Японию принести извинения, а также раскритиковали Сеул за желание улучшить отношения с Токио. Об этом сообщают северокорейские СМИ.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что 24 августа 1945 года в порту Майдзуру подорвалось и затонуло транспортное судно «Укисима Мару», на борту которого находились 3,7 тыс. человек, среди которых были корейские рабочие и члены их семей. По официальным данным, жертвами инцидента стали 524 корейца и 25 японцев.

Несмотря на то, что по данным правительства Японии судно затонуло в результате подрыва на американской мине, выжившие и члены их семей, рассматривают этот инцидент как умышленное преступление, совершенное японским правительством с целью сокрытия информации о военной базе.

«Наш народ ни на минуту не должен забывать грехов, совершенных японскими империалистами, мы должны отплатить в стократном размере за кровь, пролитую нашим народом в прошлом», — говорится в статье Tongil Voice.

Затрагивая Южную Корею, северокорейское издание также назвало нынешнее правительство «марионеткой, которое хочет угодить японским хозяевам».