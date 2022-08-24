Екатеринбург, 24 августа, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Осуждённые в Екатеринбурге за убийство туристки из Пермского края мужчина и женщина могут обжаловать приговор. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции», — говорится в сообщении.

Также известно, что подсудимые не признали за собой вины в насильственных действиях в отношении женщины. Тем не менее им был вынесен обвинительные приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство было совершено в мае 2021 года. По подозрению в убийстве силовики задержали жителя Нижних серёг и жительницу Карпинска.

24 августа 2022-го облсуд назначил подсудимому 23 года лишения свободы. Его подельница получила девять лет колонии общего режима.