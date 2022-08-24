Горно-Алтайск, 24 августа, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием туристов из Новосибирска, в результате которого пострадали дети. О происшествии стало известно из масс-медиа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Республике Алтай На Алтае перевернулся ГАЗ-66 с туристами

В ходе проверки выяснилось, что 7 августа туристов везли из села Чемал к Каракольским озёрами на автомобиле ГАЗ-66. При движении по горной дороге грузовик заглох, после чего съехал назад и опрокинулся.

«В момент опрокидывания автомобиля в его кузове находились туристы, в том числе несовершеннолетние. В результате ДТП они получили телесные повреждения различной степени тяжести», — отметили в ведомстве.

Пострадавшие обратились к врачам только по приезду домой, в Новосибирск, а также сообщили о происшествии в СМИ. К настоящему времени следователи изъяли и осмотрели ГАЗ-66, назначена экспертиза.

Дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Директор турфирмы и водитель автомобиля, как отмечается, живут в другом регионе и уклоняются от явки к следователю. В связи с этим в полицию направлено поручение обеспечить их участие в проверке.