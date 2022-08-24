Барнаул, , 14:31 — REGNUM С начала сезона активности клещей (03.04.2022 г.) в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратились 8922 человека, из них 2466 детей в возрасте до 14 лет, сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.

Клещ

Также зарегистрировано 329 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 50 детей в возрасте до 14 лет, а также 19 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Комиссионно подтверждены девять случаев заболевания клещевым энцефалитом. На сегодняшний день в стационарах края находятся пятеро больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом.

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 8,4% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 20,6% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Напомним, в начале июля сообщалось, что с начала эпидсезона в Алтайском крае зарегистрировано 294 случая заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 49 детей в возрасте до 14 лет, а также 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Читайте также: Более восьми тысяч жителей Алтайского края пострадали от клещей