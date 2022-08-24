Москва, 24 августа, 2022, 14:31 — ИА Регнум. На территории Москвы ожидается сильная жара. Об этом 24 августа жителей региона предупредило Главное управление МЧС России по столице.

74.mchs.gov.ru Жара

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в период с 24 по 29 августа 2022 года. В эти дни на территории города температура может быть более чем на семь градусов выше нормы.

«В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды», — сказано в сообщении.