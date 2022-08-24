24 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Зная цели и методы работы наших западных партнёров, наивно было полагать, что бывшая УССР сможет стать мирным и благополучным государством. Но тридцать лет назад некоторые этого не понимали, а другие понимать не хотели. Зато теперь все стало предельно ясно.

ИА REGNUM, , 16:41 — REGNUM 24 августа 1991 года Верховный совет УССР принял акт провозглашения независимости. В 2022-м годовщина «независимости» совпадает с полугодом с момента начала СВО, и в таком «совпадении» можно увидеть особый смысл. «Независимость» бывшей УССР обернулась тотальной зависимостью, и вернуть живущим на этой земле людям подлинную независимость может только Россия.

Флаг Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) Иван Шилов © ИА REGNUM

Вряд ли нуждается в напоминании, как и почему руководители СССР «прирезали» к УССР исторически русские земли. Все помнят и то, чем это обернулось: киевские руководители воспользовались возможностью приватизировать все подаренные земли целиком.

За тридцать лет во главе киевского режима находились, на первый взгляд, очень разные политики, однако направление движения никогда не менялось. В экономике — коррупция, благосостояние единиц ценой нищеты миллионов, уничтожение экономического потенциала и шансов жителей на обеспеченное будущее в собственном доме. В политике — концепция «не России», естественным образом перетекшая в концепцию «анти-России».

У руководителей киевского режима был шанс и был выбор. Дружба с Россией экономически и социально была выгоднее и народу, и экономике страны. Киеву не нужно было платить по советским долгам, при этом Киев сохранил весь промышленный потенциал и получал преференции и режимы благоприятствования от Москвы фактически без всяких условий.

Но «западные партнеры» искушали киевских политиков возможностью зарабатывать лично, не делясь с населением. Получать и легализовывать в «надежных» западных банках миллиарды, но только в случае поворота к «анти-России». И «западные партнеры» добились своего. Предателей можно найти в любой стране, особенно если этой «работе» никто не мешает.

Вклад Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Одновременно велась и другая «работа» — в школах, вузах, средствах массовой информации. Все беды якобы от России, всё благо якобы от Запада, и вся надежда якобы на подлинную незалежность, то есть на изживание и преодоление подлинной собственной истории и собственного естества. Все эти утверждения экономически и исторически несостоятельны, но сила массированного истерического убеждения может преодолеть и не такие барьеры.

Инфицированных — многие миллионы. Большинство из них — русские. Они изживают в себе свою подлинность и, чтобы не сойти с ума от шизофреничности задачи, должны становиться все более взвинченными и агрессивными. Искать и находить врагов, стрелять, убивать. Накопленный потенциал ненависти должен куда-то излиться. На майдан. На Донбасс. На Россию.

Тридцать один год спустя после заявления Верховного совета УССР можно констатировать: нет на континенте государства зависимее, беднее, лживее и бессмысленнее, нежели киевское государство. Его руководители, отчитывающиеся перед послами США, ради личного краденого благосостояния бросили в топку всё — социальный мир, собственную идентичность, экономический потенциал. Жителям было предложено становиться гастарбайтерами или вступать в нацбаты. Территория выжата, как лимон. Скорый поезд «Бывшая УССР» уверенно мчится под откос, но машинист только подбрасывает уголька, чтобы отвлечься от осознания неминуемой катастрофы.

Падение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Зная цели и методы работы наших западных партнёров, наивно было полагать, что бывшая УССР сможет стать мирным и благополучным государством. Но тридцать лет назад некоторые этого не понимали, а другие понимать не хотели. Зато теперь все стало предельно ясно. Россия должна вернуть русских домой. Только в этом случае у них будет шанс жить в мире, благополучии и с сохранением собственной идентичности.

Тем, кто останется по ту сторону границы, можно только посочувствовать. Их продолжат использовать теми же методами. Только последствия будут еще хуже.