Казань, 24 августа, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Госсовет Татарии 24 августа посетила делегация парламентариев из Луганской народной республики, находящаяся в Казани с ознакомительным визитом. Стороны обсудили вопросы организации работы парламентов, сотрудничество между регионами, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

«Татарстанцы поддерживают народ Донбасса и оказывают всестороннюю гуманитарную помощь. В Республике Татарстан было сформировано и направлено 562 тонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса», — отметил председатель парламента РТ Фарид Мухаметшин.

В свою очередь заместитель председателя Народного Совета ЛНР Андрей Сопельник поблагодарил за теплый прием и проинформировал о предпринимаемых мерах по восстановлению экономики.

«Для нас бесценна помощь россиян, в частности татарстанцев для организации работы народного хозяйства. Благодаря такой поддержке мы почувствовали себя в единой с вами семье народов России», — сказал он.

ИА REGNUM ранее передавало, киевские националисты старались лишить ДНР и ЛНР тепла, электроэнергии и горячей воды, но ничего у них не получится, отмечал глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

По его словам, Донецкая Республика готова к зиме на 70%, Луганская — на 60%.

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