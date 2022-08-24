Будапешт, 24 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Власти Венгрии не планируют устанавливать какие-либо ограничения на выдачу виз гражданам России, заявил 24 августа глава МИД республики Петер Сийярто.

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«Здесь мы разделяем позицию канцлера Германии и никаких ограничений вводить не планируем», — заявил он после телефонного разговора с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши намерены создать коалицию стран для лоббирования запрета выдачи шенгенских виз гражданам России.

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