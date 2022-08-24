Калуга, , 16:42 — REGNUM С начало 2022 года диагноз «отравление грибами» был поставлен четверым жителям Калужской области, из них один ребёнок. Случаи ботулизма, связанные с употреблением в пищу консервированных грибов, в 2022 году не регистрировались. Об этом 24 августа сообщили августа корреспонденту ИА REGNUM в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

Несъедобные грибы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Чаще всего отравления возникают при употреблении условно-съедобных и ядовитых грибов или при неправильной кулинарной обработке съедобных. Самый ядовитый в мире гриб — бледная поганка — содержит в себе сразу 10 видов различных ядов, поражающих нервную, пищеварительную и кроветворную систему. Смертельная доза для большинства людей — 0,03 г яда. Отдыхая на природе, нельзя оставлять без присмотра детей. В Калужской области было несколько случаев, когда дети начинали самостоятельно заниматься сбором грибов. Последствия были тяжелыми.

«Если появились первые признаки отравления грибами, немедленно вызовите скорую помощь и ни в коем случае не отказывайтесь от госпитализации. Чем быстрее будет оказана специализированная медицинская помощь, тем больше шансов спасти жизнь больного. Постарайтесь сохранить остатки грибов, они необходимы для проведения токсикологической экспертизы. До прихода врача попытайтесь вывести из организма ядовитые вещества, выпейте большое количество воды и вызовите искусственно рвоту», — отметили в ведомстве.

Ежегодно в Российской Федерации государственной санитарно-эпидемиологической службой регистрируется 2-3 тысячи случаев отравлений грибами. К сожалению, не всегда они заканчиваются выздоровлением.

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