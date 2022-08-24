В Калужской области отравились грибами трое взрослых и ребёнок
Калуга, 24 августа, 2022, 16:42 — ИА Регнум. С начало 2022 года диагноз «отравление грибами» был поставлен четверым жителям Калужской области, из них один ребёнок. Случаи ботулизма, связанные с употреблением в пищу консервированных грибов, в 2022 году не регистрировались. Об этом 24 августа сообщили августа корреспонденту ИА REGNUM в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.
Чаще всего отравления возникают при употреблении условно-съедобных и ядовитых грибов или при неправильной кулинарной обработке съедобных. Самый ядовитый в мире гриб — бледная поганка — содержит в себе сразу 10 видов различных ядов, поражающих нервную, пищеварительную и кроветворную систему. Смертельная доза для большинства людей — 0,03 г яда. Отдыхая на природе, нельзя оставлять без присмотра детей. В Калужской области было несколько случаев, когда дети начинали самостоятельно заниматься сбором грибов. Последствия были тяжелыми.
Ежегодно в Российской Федерации государственной санитарно-эпидемиологической службой регистрируется 2-3 тысячи случаев отравлений грибами. К сожалению, не всегда они заканчиваются выздоровлением.