Подвиг в тылу. Оборонительные рубежи: Сурский и Казанский, 24 августа 2022, 18:39 — REGNUM ИА REGNUM продолжает публиковать воспоминания участников строительства в 1941–1942 годах в Чувашии Сурского и Казанского оборонительных рубежей, вошедших в сборник «Строители безмолвных рубежей»*. Эти рассказы собирали чебоксарские школьники. Приводим фрагменты из воспоминаний ещё шести ветеранов.
«Насмерть уставшие«
Анастасии Ивановне Спириной (Балденковой) из Порецкого района было 19 лет на момент начала войны. Её дочь рассказала, что тогда в семье было пятеро детей, в том числе трое — «совсем крохотные», а на рытьё окопов пошла мать. Она копала глубокие траншеи (противотанковые рвы), заваливая их сверху хворостом, называя «ловушками для танков».
На этом участке работ руководили «люди из стройбата». Женщины долбили землю и носили её на носилках, а мужчины рубили и ставили на ямах срубы для дзотов, сверху закатывали брёвна и засыпали их землёй.
Также она сообщила, что бытовых «условий, конечно, никаких, спали на полу вповалку»:
Фрагмент из материала, собранного воспитанницей ЦО № 2 Ольгой Пименовой (руководители — И. В. Андреев, Н. В. Зайцева).
«Замёрзла у окопов»
Матрена Васильевна Степанова из Янтиковского района рассказала, что её родственники, тётя и дядя, копали рвы в другой деревне. А в их доме жили четыре человека из другой деревни, которые также рыли окопы, которые «были глубокие, высотой с деревенский дом».
Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 36 города Чебоксары Артемом Кузнецовым (руководитель — О. В. Ржанова).
Голода «вы не знаете»
Племянница Александры Михайловна Слатенковой из Алатырского района говорит, что тётя не любила рассказывать о тех тяжёлых временах. Она рассказывала, что работали целыми днями полуголодными, так как продуктов питания не хватало.
Фрагмент из материала, собранного ученицей лицея № 44 города Чебоксары Ольгой Яковлевой (руководители — О. В. Яковлева, С. А. Чистякова).
После войны интересовался судьбой блиндажей
Сын Георгия Сидоровича Сидорова из Красноармейского района вспоминает, что его отец после войны постоянно интересовался судьбой блиндажей. Он также рассказывал, что зима была холодной, что были вложены «все силы» в создание рубежа:
Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 6 города Чебоксары Еленой Михайловой (руководитель — Р. Г. Пыркова).
Неженская работа
Дочь Евгении Александровны Сидоровой из Батыревского района признаётся, что рассказы матери о строительстве рубежей обороны «оставили яркий отпечаток в памяти». Со слов ветерана, условия жизни и работы были очень тяжёлые, работали по десять часов в течение месяца, а затем их сменяла другая группа рабочих.
Фрагмент из материала, собранного учителем школы № 47 города Чебоксары А. А. Рыбаковой.
Детская бригада
Таисия Федоровна Смолькина из Алатырского района с семи лет работала в местном колхозе, на момент начала войны ей было 11 лет. Она вспоминает, что, несмотря на трудную работу в колхозе, вечерами играли на гитаре и балалайке, плясали и пели песни. В детской бригаде, в которую она попала, работали восемь человек, бригадиром была эвакуированная из Ленинграда учительница.
Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 9 города Чебоксары Валерией Федоровой (руководители — М. Г. Кустова).
* «Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.
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