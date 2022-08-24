Кишинёв, , 14:19 — REGNUM Экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон не может спрогнозировать, какую политику будет проводить его бывший соратник по ПСРМ, мэр Кишинёва Ион Чебан, объявивший о создании новой партии. Об этом Додон 24 августа сообщил новостному сайту Unimedia.

«Я отвечал за деятельность Иона, пока он был членом команды ПСРМ. Теперь, после того как он ушёл и вышел из Социалистической партии, я не могу знать, что у него в голове и какую политику он будет проводить», — сказал Додон.

Он добавил, что будет с интересом наблюдать за дальнейшими действиями Чебана. Экс-президент также повторил, что всем оппозиционным силам нужно объединяться для того, что отстранить от власти президента Майю Санду и её партию «Действие и солидарность» (ПДС).

«Теперь оппозиция должна объединиться, независимо от геополитических взглядов и идеологий, против антинациональной опасности, которую представляют Майя Санду и ПДС)», — подчеркнул экс-президент.

Напомним, 23 августа мэр Кишинёва Ион Чебан объявил, что создаёт новую партию «Движение Национальная альтернатива». Она будет добиваться евроинтеграции. Чебан состоял в ПСРМ до победы на выборах мэра столицы Молдавии в 2019 году.

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