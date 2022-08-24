Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM По факту обнаружения тела неизвестной девушки в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге органы СКР ведут доследственную проверку. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Ранее стало известно, что в водоёме Северной столицы, предположительно, нашли тело Анастасии Кочервей, экс-участницы реалити-шоу «Дом-2». На опознание тела девушки из Краснодара вызвана мать Анастасии.

Как сообщает следствие, тело девушки обнаружили 13 августа 2022 года на территории Красносельского района. В ГСУ СКР по Петербургу отметили, что на теле отсутствовали внешние признаки насильственной смерти.

Личность девушки устанавливается в ходе следственных действий. Сотрудники Следственного комитета также изучают обстоятельства смерти. Для этого назначены различные экспертизы, включая судебно-медицинскую, чтобы установить точную причину смерти девушки.

После проведения доследственной проверки в Петербурге примут процессуальное решение.

Известно, что Анастасия Кочервей около года назад переехала из родного Краснодара в Петербург в поисках работы.

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