Ярославль, 24 августа, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Ярославской области до конца августа сохранится аномальная жара. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Ярославской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аномальная жара

«С 24 по 29 августа по Ярославской области и Ярославлю ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более выше климатической нормы», — сообщили в ярославском МЧС.

По прогнозам синоптиков, в этот период отметки термометров будут держаться на уровне 30-33 градусов.

Из-за сильной жары прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с отключением электроэнергии, пожаров и гибелью людей.