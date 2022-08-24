В Ярославской области сохранится аномальная жара
Ярославль, 24 августа, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Ярославской области до конца августа сохранится аномальная жара. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Ярославской области.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Аномальная жара
«С 24 по 29 августа по Ярославской области и Ярославлю ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более выше климатической нормы», — сообщили в ярославском МЧС.
По прогнозам синоптиков, в этот период отметки термометров будут держаться на уровне 30-33 градусов.
Из-за сильной жары прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с отключением электроэнергии, пожаров и гибелью людей.