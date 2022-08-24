Москва, 24 августа, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Проблема российской индустрии программного обеспечения заключается в том, что последние десятилетия шло довольно заметное сужение рынка спроса на оригинальные программные продукты, считает профессор департамента программной инженерии факультета компьютерных наук, вице-президент ВШЭ Игорь Агамирзян.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

«А если точнее — замещение рынка государственным заказом, — цитирует его дайджест «IT-отрасль: трудовые ресурсы», подготовленный проектно-учебной лабораторией экономической журналистики ВШЭ. — У нас сегодня основным заказчиком на решение программных систем является государство или государственные структуры. Госавтоматизация выросла в безумное количество государственных информационных систем, как правило, еще очень плохо друг с другом интегрированных. Делают некие попытки свести всё на единую платформу, но в существующем виде это непростая задача».

По его мнению, проблемы, связанные с микроэлектроникой, в последние годы очень хорошо осознают на всех уровнях, и попыток построить и запустить какую-то содержательную деятельность для их решения немало.

«Другое дело, что директивно это не решается, — сказал Агамирзян. — Что касается мер по поддержке разработчиков, то давайте честно скажем: пользователями цифровых технологий сегодня являются все. Ни в одной профессиональной сфере деятельности работать без цифровой грамотности и владения цифровым инструментарием невозможно. Другое дело — разные инструменты для разных сфер, а в некоторых случаях это монопольные инструменты. Вся область дизайна во всем мире зависит от одного единственного производителя, который называется Adobe. Как поддерживать пользователей — понятно. Поддерживают разработки. Но при этом у меня нет ощущения, что так же поддерживают внедренцев».

Между тем деятельность по внедрению, как полагает Агамирзян, столь же необходима, как деятельность по разработке.

«IT-специалисты — это слишком общее и размытое определение, надо говорить о конкретных категориях. Набор знаний, навыков, которыми должны обладать программист-разработчик и системный администратор, сильно различаются. Поддерживать всех подряд IT-специалистов, потому что они являются сотрудниками компании, где больше скольки-то процентов оборота обеспечивается за счет IT-продуктов… Это странно. Думаю, и меры поддержки, и сам подход к тому, кого считать IT-специалистом, будут пересматриваться», — сказал Агамирзян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, свыше 65% жителей РФ хотели бы получить дополнительное образование в IT-сфере.