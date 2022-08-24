Магас, , 14:16 — REGNUM В Ингушетии выявлен факт мошенничества в крупном размере. В нем уличили заведующую одного из детских дошкольных образовательных учреждений. Женщина устраивала фиктивно на работу сотрудников и получала за них заработную плату. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Как выяснилось, такими неблаговидными делами заведующая детским садом занималась в течение шести лет. За это время она успела незаконно получить более 1 млн 300 тыс. рублей в качестве зарплаты за граждан, которые фактически на работе не появлялись.

«С 2016 по 2022 годы заведующая детским образовательным учреждением, функционирующим в Назрановском районе, фиктивно трудоустроила в возглавляемую ею организацию граждан, которые фактически не исполняли свои должностные обязанности», — говорится в сообщении МВД.

Злоумышленнице придется ответить за хищение бюджетных денежных средств по статье УК РФ «Мошенничество».

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