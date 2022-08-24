Москва, 24 августа 2022, 14:16 — REGNUM Переход российских банков на систему быстрых платежей (СБП) при перечислении зарплаты связан с проработкой вопросов ухода от фиксации «зарплатного банка» для зачисления заработной платы и иных вознаграждений работнику на карточные счета, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Платежи через телефон
Платежи через телефон
«Предполагается перечислять деньги по платежному идентификатору гражданина, а банк, куда поступят средства, работник сможет выбрать самостоятельно без ведома работодателя.
Согласно действующему законодательству, прием нового сотрудника в штат компании требует указания им в заявлении либо в трудовом договоре банковского счета, на который будет осуществляться перевод заработной платы и иных вознаграждений.
При этом бухгалтерия компании уже имеет налаженные контакты с обслуживаемым компанию банком. Если новый работник указывает в своих документах иной банк, это требует формирования отдельных ведомостей и заключения «зарплатного» договора с кредитной организацией.
Эти затраты и хлопоты обременительны для работодателя. Поэтому работнику предлагается открыть новый банковский счет в привычном для компании банке.
При увольнении работника возникает к тому же необходимость оперативного закрытия карточного счета уже самим работником, поскольку комиссия за его дальнейшее содержание может быть значительной.
Переход на систему СБП лишен этих недостатков — работник может изменить счет получения вознаграждения самостоятельно и неограниченное количество раз. В полномасштабном объеме введение новации потребует изменений в трудовом законодательстве в части возможности перевода денежного вознаграждения через сервисы Банка России.
В любом случае, нововведение заслуживает внимания и будет востребовано на рынке банковских услуг», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотный проект по начислению зарплат через систему быстрых платежей (СБП) запущен для пяти российских банков.

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