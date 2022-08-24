Москва, , 14:16 — REGNUM Переход российских банков на систему быстрых платежей (СБП) при перечислении зарплаты связан с проработкой вопросов ухода от фиксации «зарплатного банка» для зачисления заработной платы и иных вознаграждений работнику на карточные счета, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Платежи через телефон

«Предполагается перечислять деньги по платежному идентификатору гражданина, а банк, куда поступят средства, работник сможет выбрать самостоятельно без ведома работодателя.

Согласно действующему законодательству, прием нового сотрудника в штат компании требует указания им в заявлении либо в трудовом договоре банковского счета, на который будет осуществляться перевод заработной платы и иных вознаграждений.

При этом бухгалтерия компании уже имеет налаженные контакты с обслуживаемым компанию банком. Если новый работник указывает в своих документах иной банк, это требует формирования отдельных ведомостей и заключения «зарплатного» договора с кредитной организацией.

Эти затраты и хлопоты обременительны для работодателя. Поэтому работнику предлагается открыть новый банковский счет в привычном для компании банке.

При увольнении работника возникает к тому же необходимость оперативного закрытия карточного счета уже самим работником, поскольку комиссия за его дальнейшее содержание может быть значительной.

Переход на систему СБП лишен этих недостатков — работник может изменить счет получения вознаграждения самостоятельно и неограниченное количество раз. В полномасштабном объеме введение новации потребует изменений в трудовом законодательстве в части возможности перевода денежного вознаграждения через сервисы Банка России.

В любом случае, нововведение заслуживает внимания и будет востребовано на рынке банковских услуг», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотный проект по начислению зарплат через систему быстрых платежей (СБП) запущен для пяти российских банков.

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