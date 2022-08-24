Вашингтон, , 14:14 — REGNUM Независимая студия Something Wicked Games представила игру Wyrdsong. Анонс состоялся в рамках прямой трансляции выставки Gamescom Opening Night Live 2022.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Wyrdsong — это ролевая игра, в которой игроку предстоит отправиться в путешествие по средневековой Португалии. Других подробностей автор не огласил.

Напомним, что студия Something Wicked Games была основана Джеффом Гардинером, который был одним из разработчиков компании Bethesda, на протяжении 15 лет. Он участвовал в создании таких проектов, как Skyrim, Fallout 3, Fallout 4 и Fallout 76.

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