Барнаул, , 14:13 — REGNUM Алтайские правоохранители обеспокоены тенденцией совершения преступлений несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности. Как пояснил в ходе круглого стола 24 августа первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Алтайскому краю Игорь Колесниченко, в первом полугодии 2022 года в следственные органы поступило 308 сообщений о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, при рассмотрении которых краевым СК возбуждено 86 уголовных дел, а по 173 сообщениям об отказе в возбуждении уголовного дела, в 90 случаях такие решения принимались в связи с не достижением лицом возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

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Обсудив проблематику, участники круглого стола пришли к выводу о необходимости усиления со стороны уполномоченных органов мер профилактического характера в подростковой среде, повышения правосознания молодежи, привития им жизненных ценностей. В связи с чем приняты решения о разработке профилактических материалов: памяток, социальных роликов с дальнейшим использованием их в практической деятельности образовательных и иных учреждений профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, после участившихся нападений учащихся на школы в России задумались о принятии новых мер по усилению контроля за молодёжной и подростковой средой. Так, в частности, предлагается проводить социологические исследования в образовательных учреждениях на агрессивность и склонность школьников к насильственным действиям.

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