Ройзмана этапируют из Екатеринбурга в Москву
Екатеринбург, 24 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман будет этапирован в Москву. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах столицы.
Egd.ru
Евгений Ройзман
Там с ним проведут следственные действия. При этом, по данным СМИ, основная часть следственных мероприятий будет проводиться в Екатеринбурге.
Как сообщало ИА REGNUM, Ройзман был задержан 24 августа. Силовики провели обыски в его квартире и в музее «Невьянская икона» и увезли его на допрос.