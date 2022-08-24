Екатеринбург, 24 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман будет этапирован в Москву. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах столицы.

Egd.ru Евгений Ройзман

Там с ним проведут следственные действия. При этом, по данным СМИ, основная часть следственных мероприятий будет проводиться в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, Ройзман был задержан 24 августа. Силовики провели обыски в его квартире и в музее «Невьянская икона» и увезли его на допрос.