Белгород, 24 августа 2022, 14:16 — REGNUM Дежурить у пешеходных переходов рядом со школами в первые две недели сентября предложил учителям губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Инициатива прозвучала на заседании правительства региона 22 августа. Как считает губернатор, дежурить можно за час до уроков и час после. Чтобы избежать недовольства педагогов, такую работу нужно согласовать в добровольном порядке.
В социальных сетях подписчики выразили сомнение, что этой работой следует заниматься именно учителям.
Во время вечернего прямого эфира 23 августа Вячеслав Гладков отметил, что имел в виду именно городские школы с большим количеством детей и учителей. Кроме того, около каждой школы невозможно поставить полицию или Росгвардию.
Как сообщало ИА REGNUM, за парты в новом учебном году сядут более 17 тысяч детей.