Белгород, , 14:16 — REGNUM Дежурить у пешеходных переходов рядом со школами в первые две недели сентября предложил учителям губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пешеходный переход Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Инициатива прозвучала на заседании правительства региона 22 августа. Как считает губернатор, дежурить можно за час до уроков и час после. Чтобы избежать недовольства педагогов, такую работу нужно согласовать в добровольном порядке.

«Чтобы не было никакого принуждения. В первые десять дней эта работа крайне необходима», — подчеркнул губернатор.

В социальных сетях подписчики выразили сомнение, что этой работой следует заниматься именно учителям.

Во время вечернего прямого эфира 23 августа Вячеслав Гладков отметил, что имел в виду именно городские школы с большим количеством детей и учителей. Кроме того, около каждой школы невозможно поставить полицию или Росгвардию.

«По желанию встретить своих учеников и напомнить им правила перехода, мне кажется, настоящий учитель такие вопросы задавать не будет. Если вы скажете нет — ни о каком принуждение не идёт речь. Будем решать вопрос, придём и сами встанем, будем встречать детей, которые ходят в вашу школу. Не переживайте, я время в своём графике найду. Детей мне жалко», — ответил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за парты в новом учебном году сядут более 17 тысяч детей.