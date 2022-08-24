Москва, 3 июля, 2012, 15:28 — ИА Регнум. С 6 по 12 августа в области впервые состоится фестиваль живой истории "Волжский путь". В это же время здесь будут проходить съемки исторического фильма, понаблюдать за которыми сможет любой желающий.

Сам фестиваль пройдет на территории агро-туристического комплекса "Русский Берег" (р.п. Старая Майна) и Археопарка ТРЗ "Центр ремесел" (с. Новая Беденьга). Гости своими глазами смогут увидеть "живое средневековье" - мирный быт и сражения, турниры и конные состязания, работу мастеров исторических ремесел и даже поучаствовать в мастер-классах, послушать средневековую музыку, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Но главной "изюминкой" станет возможность понаблюдать за съемками исторического фильма "Русь: от заката до рассвета", премьера которого состоится на первом канале в 2013 году.

Кроме того, во время фестиваля планируется Международная конференция "Экспериментальная археология. Взгляд в XXI век". Участие в ней примут ученые из крупнейших научных центров России и ближнего Зарубежья.