Лондон, , 14:11 — REGNUM Китай «экспоненциально» увеличивает свой военный флот, в частности, возобновляя серийное производство эсминцев с управляемыми ракетами, что может вызвать тревогу у его соседей, сообщает 24 августа The Guardian.

Военно-морской флот Китая Newsweek.com

По опубликованному накануне сообщению газеты Global Times, Китай завершит расширение и модернизацию своих вооруженных сил к 2035 году, «включая создание океанского военно-морского флота», который должен «соответствовать международному статусу страны и лучше защищать ее интересы».

По сведениям Naval News, строятся пять эсминцев типа 052D, способных запускать ракеты большой дальности.

Профессор кафедры по изучению международной безопасности и разведки Центра стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета Джон Блэксленд сказал журналистам The Guardian, что расширение военного потенциала Китая вызывает «глубокую тревогу».

«Если посмотреть на потенциал, то он растет экспоненциально, — заявил он. — Прибрежный флот, предназначенный для непосредственной защиты берегов Китая, превращается в настоящий океанский флот».

По словам Блэксленда, это делается с целью «укрепления китайского влияния, соответствующего его экономическому росту, не только в Южно-Китайском море, не только в островной цепи, куда входит Тайвань, но и в более широком масштабе Индо-Тихоокеанского региона». Китай «наращивает военно-морской флот, чтобы подкрепить свой экономический вес военной мощью».

Американский аналитический центр провел моделирование и пришел к выводу, что к 2031 году Народно-освободительная армия Китая будет доминировать в регионе с целым рядом военных кораблей и подводных лодок.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл назвал Китай самым «грозным стратегическим противником», какого он только видел.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес в недавней речи сказал, что наращивание военного потенциала Китаем — «самое масштабное и амбициозное, какое нам приходилось наблюдать у какой-либо страны с момента окончания Второй мировой войны».

Однако соседи Китая не должны рассматривать это как риск и в ответ модернизировать собственные возможности, сказал Марлес. «Неуверенность — это то, что стимулирует гонку вооружений», — считает он.

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