Москва, 24 августа 2022, 14:11 — REGNUM На федеральном уровне следует принять нормативно-правовые акты, которые бы обязывали регионы оказывать содействия в тушении пожаров в соседних с ними субъектах России. Об этом 24 августа заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания о ликвидации природных пожаров с участием президента России Владимира Путина.
Глава столицы отметил, что на данный момент лесным пожарам далеко не всегда присваивается уровень федерального реагирования, поскольку они происходят на территории одного региона.
«Но дело в том, что смог распространяется на расстояния до 400 км, накрывая близлежащие регионы, и сегодня смогом и дымом из Рязанской области накрывается периодически порядка 20 млн жителей из других регионов. Поэтому, конечно, в таких случаях надо принимать уже официальные решения федерального реагирования и не только просить, но и обязывать близлежащие регионы выделять необходимую технику и людей для оперативного тушения пожаров», — сказал Собянин.
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