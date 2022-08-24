Москва, 24 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. На федеральном уровне следует принять нормативно-правовые акты, которые бы обязывали регионы оказывать содействия в тушении пожаров в соседних с ними субъектах России. Об этом 24 августа заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания о ликвидации природных пожаров с участием президента России Владимира Путина.

Лесной пожар

Глава столицы отметил, что на данный момент лесным пожарам далеко не всегда присваивается уровень федерального реагирования, поскольку они происходят на территории одного региона.

«Но дело в том, что смог распространяется на расстояния до 400 км, накрывая близлежащие регионы, и сегодня смогом и дымом из Рязанской области накрывается периодически порядка 20 млн жителей из других регионов. Поэтому, конечно, в таких случаях надо принимать уже официальные решения федерального реагирования и не только просить, но и обязывать близлежащие регионы выделять необходимую технику и людей для оперативного тушения пожаров», — сказал Собянин.