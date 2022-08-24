Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Американская компания Unknown Worlds Entertainment анонсировала новую игру под названием Moonbreaker. Первая демонстрация проекта состоялась в рамках прямой трансляции Gamescom Opening Night Live 2022.

Игровой геймпад для PlayStation 5 Sergey Galyonkin

Игрокам предстоит участвовать в пошаговых сражениях, используя «цифровые фигурки». Также, по словам разработчика, созданием сюжета занимался известный писатель-фантаст Брендон Сандерсон. Игра должна выйти 29 сентября 2022 года в раннем доступе.

Напомним, что Unknown Worlds Entertainment — это компания, специализирующаяся на создании игр. Она является разработчиком таких проектов, как Subnautica, Subnautica: Below Zero и Natural Selection.

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