Уфа, , 14:10 — REGNUM Новый асфальтобетонный завод устанавливают в Уфе. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Асфальтобетонный завод в Кургане Пресс-служба губернатора Курганской области

Сообщается, что современный асфальтобетонный завод расположен на территории Уфимского ДРСУ — филиала АО «Башкиравтодор». Он может производить 240 тонн асфальтобетонной смеси в час. Строительство завода планируют завершить в октябре 2022 года.

«Главным его преимуществом является компьютеризация процессов. Высокая производимость предприятия позволит обеспечивать своевременную и бесперебойную поставку качественной асфальтобетонной смеси», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что продукция завода будет использоваться при реализации крупных дорожных проектов в Уфе и близлежащих районах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 4 августа в Башкирии выполнили 40% объема от запланированных дорожных работ в регионе. В 2022 году в республике планируют отремонтировать 197 региональных и межмуниципальных дорог общей протяжённостью 349 км. В Башкирии в текущем году начали ремонтировать дороги к садовым некоммерческим товариществам, а 54 сельских района получили по пять млн рублей из бюджета Башкирии на отсыпку дорог.

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