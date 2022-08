Варшава, , 14:07 — REGNUM Польский издатель CI Games анонсировал игру The Lords of the Fallen. Проект был впервые представлен в рамках церемонии открытия мероприятия Gamescom Opening Night Live 2022.

Видеоигры 2022 года Иван Шилов ©ИА REGNUM

Сюжет игры будет разворачиваться примерно через 1000 лет после событий Lords of the Fallen. По словам разработчика, проект выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Игроку предстоит взять на себя управление одним из «Темных крестоносцев», чтобы победить бога-демона по имени Адиру.

Напомним, что Lords of the Fallen — это однопользовательская ролевая игра, выпущенная 28 октября 2014 года. Средняя оценка проекта на Metacritic составляет 70 баллов из 100.

