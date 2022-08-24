Варшава, 24 августа 2022, 14:07 — REGNUM Польский издатель CI Games анонсировал игру The Lords of the Fallen. Проект был впервые представлен в рамках церемонии открытия мероприятия Gamescom Opening Night Live 2022.
Сюжет игры будет разворачиваться примерно через 1000 лет после событий Lords of the Fallen. По словам разработчика, проект выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Игроку предстоит взять на себя управление одним из «Темных крестоносцев», чтобы победить бога-демона по имени Адиру.
Напомним, что Lords of the Fallen — это однопользовательская ролевая игра, выпущенная 28 октября 2014 года. Средняя оценка проекта на Metacritic составляет 70 баллов из 100.
Читайте ранее в этом сюжете: Авторы The Callisto Protocol раскрыли новые подробности игры