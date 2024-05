Варшава, 24 августа, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Польский издатель CI Games анонсировал игру The Lords of the Fallen. Проект был впервые представлен в рамках церемонии открытия мероприятия Gamescom Opening Night Live 2022.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры 2022 года

Сюжет игры будет разворачиваться примерно через 1000 лет после событий Lords of the Fallen. По словам разработчика, проект выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Игроку предстоит взять на себя управление одним из «Темных крестоносцев», чтобы победить бога-демона по имени Адиру.

Напомним, что Lords of the Fallen — это однопользовательская ролевая игра, выпущенная 28 октября 2014 года. Средняя оценка проекта на Metacritic составляет 70 баллов из 100.