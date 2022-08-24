Кишинёв, 24 августа, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Молдавии нужно найти способ договориться с Газпромом об отсрочке платежей за российский газ до конца года. Об этом заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну на телеканале Pro TV.

Цитата хф Приключения Буратино, реж. Леонид Нечаев, СССР, 1975г Лиса Алиса и кот Базилио

Он отметил, что компания «Молдовагаз» на 65% принадлежит Газпрому. Это обстоятельство, как считает Спыну, должно помочь договориться об уступках российской стороны.

«Правительство сделало всё возможное за последний год, чтобы обеспечить своевременные выплаты. Теперь пришло время, чтобы и крупнейший акционер «Молдовагаза» принял его просьбу о разрешении заплатить позже, то есть до конца 2022 года», — заявил вице-премьер.

Напомним, молдавская сторона должна была внести очередной платёж за российский газ до 20 августа. По просьбе руководства «Молдовагаз», Газпром согласился «в виде исключения» подождать до 1 сентября и не прекращать газоснабжение.