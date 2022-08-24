Вашингтон, 24 августа 2022, 14:07 — REGNUM Владимир Зеленский был согласен подать в отставку в феврале для прекращения спецоперации России, пишет американская газета The Washington Post.
Отмечается, что с начала спецоперации Зеленский заявлял официальным лицам киевского режима, что не держится за власть.
Также газета пишет, что Зеленскому поступали от официальных лиц западных стран обращения о необходимости сохранения преемственности власти. В некоторых случаях ему предлагали помочь покинуть столицу.