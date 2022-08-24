Вашингтон, , 14:07 — REGNUM Владимир Зеленский был согласен подать в отставку в феврале для прекращения спецоперации России, пишет американская газета The Washington Post.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что с начала спецоперации Зеленский заявлял официальным лицам киевского режима, что не держится за власть.

«Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за. Я уйду прямо сейчас. Я стал заниматься политикой не для этого, и я уйду, когда вы скажете, если это остановит войну», — приводит издание слова Зеленского.

Также газета пишет, что Зеленскому поступали от официальных лиц западных стран обращения о необходимости сохранения преемственности власти. В некоторых случаях ему предлагали помочь покинуть столицу.