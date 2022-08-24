Москва, , 14:06 — REGNUM Нынешняя российская система и не хочет, и не может мобилизовать достаточное число добровольцев на борьбу с киевским режимом в виду ее родовых особенностей, но без этой мобилизации окончательная победа проблематична, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Предположим даже, что Запад утрется и позволит нам очистить [территорию бывшей УССР] и Донбасс от бандеровцев. Что мы будем делать с Харьковом? Что наш противник осуществит в Приднестровье. В каком положении мы окажемся даже в случае, если успешно разберемся с одесской, николаевской, харьковской ситуации к самому концу 2022 года? Надеюсь, никаких иллюзий по поводу того, что бандеровский враг после этого сдастся или пойдет на мировую, ни у кого нет», — заявил Кургинян.

По его словам, киевскому режиму не позволят сдаться или пойти на мировую, бандеровской элите это не нужно, а главное — это не нужно Западу. Но даже если бы это произошло, мы получили предельно враждебную территорию, постоянно готовую начать войну с нами и яростно вооружаемую Западом. Это будет такой милитаристический очаг, в котором всех поставят под ружье, будут тренировать и перекидывать по видом ЧВК военные контингенты из сопредельных стран.

«Только ли это мы получим в качестве перспективы? Что произойдет у наших южных границ, на Дальнем Востоке? Когда и как будут мобилизованы против государства прозападные слои нашего населения, никак не сводимые, уверяю вас, к тривиальной пятой колонне. Если подобное представление о будущем достаточно реалистично, то нам насущно необходимо на [территории бывшей УССР] хотя бы полумиллионная группировка, совсем иначе вооруженная и подготовленная к победе в судьбоносном конфликте», — продолжил эксперт.

Все это, отмечает политолог, позволяет ему задать вопрос, почему же добровольцев фактически оказалось меньше, чем минимально необходимо для надлежащего решение вопроса киевского бандеровского режима. По подсчетам политолога, в самом позитивном сценарии их будет не более 80 000 человек при необходимости 300 000 человек к уже воюющему контингенту. И это в ситуации, что противник провел уже несколько волн мобилизации и имеет резерв около миллиона человек.

«Отвечаю. Потому что мобилизовать свое население должным образом можно только опираясь только на мощный убежденный актив, на мобилизационную идеологию, которую этот актив доводит до сознания населения с помощью верящих в эту идеологию убежденных и талантливых людей, воздействующих на общественное сознание. Без этого мобилизацию провести нельзя, а без мобилизации те цифры, которые уже есть — очень оптимистичны, но недостаточны», — продолжил Кургинян.

По его словам, существующая система и не хочет, и не может все это осуществлять, и одно связано с другим. Это и есть переход от факта сбора недостаточного числа добровольцев к причине, почему это так происходит.