Система и не хочет, и не может мобилизовать актив против нацизма — Кургинян
Москва, 24 августа, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Нынешняя российская система и не хочет, и не может мобилизовать достаточное число добровольцев на борьбу с киевским режимом в виду ее родовых особенностей, но без этой мобилизации окончательная победа проблематична, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
По его словам, киевскому режиму не позволят сдаться или пойти на мировую, бандеровской элите это не нужно, а главное — это не нужно Западу. Но даже если бы это произошло, мы получили предельно враждебную территорию, постоянно готовую начать войну с нами и яростно вооружаемую Западом. Это будет такой милитаристический очаг, в котором всех поставят под ружье, будут тренировать и перекидывать по видом ЧВК военные контингенты из сопредельных стран.
Все это, отмечает политолог, позволяет ему задать вопрос, почему же добровольцев фактически оказалось меньше, чем минимально необходимо для надлежащего решение вопроса киевского бандеровского режима. По подсчетам политолога, в самом позитивном сценарии их будет не более 80 000 человек при необходимости 300 000 человек к уже воюющему контингенту. И это в ситуации, что противник провел уже несколько волн мобилизации и имеет резерв около миллиона человек.
По его словам, существующая система и не хочет, и не может все это осуществлять, и одно связано с другим. Это и есть переход от факта сбора недостаточного числа добровольцев к причине, почему это так происходит.