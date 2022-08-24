Москва, , 14:06 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») направил запросы генпрокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в связи с демонтажем в Новосибирске памятной стелы, посвященной 45-летию Победы.

Новосибирск Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске у торгового центра «Ройял Парк» была демонтирована стела в честь героев Великой Отечественной войны. После резонанса, развернувшегося в социальных сетях, власти города заявили, что памятный знак находится на хранении у застройщика и позже ему найдут новое место. Позже стало известно, что Бастрыкин поручил организовать проверку по факту демонтажа стелы.

«Надеюсь, прокуратура и СКР даст должную оценку действиям чиновникам новосибирской мэрии», — отметил Хинштейн в своем телеграм-канале.

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