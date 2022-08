Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Американский разработчик Striking Distance Studios показал геймплейный ролик ранее анонсированной игры The Callisto Protocol. Демонстрация состоялась в рамках прямой трансляции мероприятия Gamescom Opening Night Live 2022.

Видеоигра The Callisto Protocol Скриншот из трейлера

В ролике показали различных монстров, с которыми предстоит встретиться игроку, а также локации игры, элементы боя и стрельбы. По словам разработчика, проект выйдет 2 декабря 2022 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X и PC.

Напомним, что The Callisto Protocol — это однопользовательская игра в жанре ужасов. Игроку предстоит взять на себя управление пилотом космического корабля по имени Джейкоб Ли и сразиться с мутировавшими людьми под названием «биофаги».

