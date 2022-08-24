Париж, , 14:13 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон высказался против компромиссов и проявлений слабости в отношениях с Россией. Читатели французской газеты Le Figaro оставили возмущённые комментарии под публикацией об этом.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, один из читателей выразил надежду, что у Франции в долгосрочной перспективе «не будет этого плохого президента», а другой — назвал политика ребёнком «под американским влиянием».

Третий пользователь отметил, что предложения Макрона — не более чем лозунги. Другой читатель задался вопросом, будет ли президент через референдум консультироваться с народом, чтобы узнать о мыслях французов.

«Молчи, это невыносимо!» — подчеркнул ещё один читатель.

Также пользователи отметили, что Макрон «буквально следует инструкциям Байдена» и ошибается, считая себя «президентом ЕС». К счастью, его больше никто не слушает, заключили они.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в ходе выступления на организованном Киевом саммите «Крымская платформа» Макрон призвал не проявлять «никакой слабости, никакого духа компромисса» по отношению к Москве. Он также заявил, что Запад готов поддерживать киевский режим «в течение долгого времени».

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