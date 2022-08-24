Санкт-Петербург, 24 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Санкт-Петербург досрочно побил 83-летней давности рекорд по суточной температуре воздуха 24 августа. Об этом сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на Санкт-Петербург

Столбик термометра показал, что в полдень 24 августа 2022 года температура воздуха в Северной столице достигла отметки в +27,6 градуса. Это выше на 0,1 градуса, чем действовавший температурный рекорд, который был зафиксирован в 1939 году.

Как отмечает метеоролог, возможно, рекорд будет увеличен в течение дня, так как петербургский воздух может прогреться еще сильнее. О точном рекорде можно будет сказать лишь к концу 24 августа.

Отметим, что это уже третий температурный рекорд Петербурга в течение августа. Ранее город побил показатели 2008 и 1941 годов.